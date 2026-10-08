PepsiCo ületas ootusi, kuid kärpis kasumiprognoosi

Tehisintellekti buum lennutas maailma suurima kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing kvartalikäibe rekordilise 46,7 miljardi dollarini. Aastaga 50 protsenti kasvanud müük ületas ka analüütikute ootusi.
USA aktsiaturud lõpetasid kolmapäeva langusega, olles mõjutatud olukorrast võlakirjaturul ning Fedi viimase kohtumise protokollist. Ka Brenti toornafta hind püsis jätkuvalt 100 dollari juures barreli kohta.
Kaitseminister Martin Herem ütles tänasel pressikonverentsil, et Eestile mürskude müümisega hätta jäänud India-Itaalia ettevõttelt on tulnud uus kompromissettepanek, mida tema nägi esimest korda täna hommikul.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.