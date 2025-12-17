Tagasi Skeemitamise kahtlusega e-pood sai maksuametilt kopsaka nõude Koduelektroonikat müüv Frogi e-pood nentis oma majandusaasta aruandes, et sai maksuametilt enam kui 165 000eurose nõude. Juba varem tekitasid Frogi käigud küsimusi nii maksuekspertidele kui ka konkurentidele.

Frog köitis mitu aastat e-kaubandusturul tähelepanu oma ebatavaliste arvetega, kirjutas Äripäev septembris. Frogi erakliendid said hiljemalt 2024. aasta jaanuarist e-poest tellitud kaupade eest arveid, millel oli märgitud käibemaksu määraks 0% või polnud arvel käibemaksu rida üldse kajastatud.

Loomulikult panid 0% käibemaksuga arved konkurente küsima, kuidas nii saab ja kas nemadki saaksid müüa oma kaupa käibemaksuta – kes ei tahaks. “Paljud jälgivad, mis seal saab, mis toimub. Kui konkurents on ebaaus, siis see ei meeldi mitte kellelegi,” rääkis üks Frogi konkurent. “Nad mahhineerivad maksudega, käibemaksuga,” lisas teine.

Maksuseadus ei luba maksuametil kommenteerida ühegi konkreetse ettevõtte tegevust, kuid üldpõhimõttena selgitas maksu- ja tolliameti käibemaksu riskijuht Kristi Veskus toona, et Eestis asuvale eraisikule tuleb tavalise koduelektroonika müügil väljastada alati tavalise käibemaksuga arve.

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Nüüd selgus, et ka eelmisel aastal pidi Frog hulga varusid maha kandma või alla hindama – seda küll varasemast väiksemas mahus ehk 455 000 euro väärtuses. Samas kasvatas e-pood aastaga käivet 46%, 11,5 miljoni euroni ja teenis seejuures 122 000 eurot ärikasumit.

Aruandes tunnistab Frog, et ettevõtte likviidsus on nõrk. Ettevõtte likviidsuskordaja oli 0,12. “See tähendab, et lühiajalised varad ei kata lühiajalisi kohustusi ning see nõuab suuremat kontrolli rahavoogude ja käibekapitali üle,” selgitati ettevõtte aruandes.