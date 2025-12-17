Skeemitamise kahtlusega e-pood sai maksuametilt kopsaka nõude

Koduelektroonikat müüv Frogi e-pood nentis oma majandusaasta aruandes, et sai maksuametilt enam kui 165 000eurose nõude. Juba varem tekitasid Frogi käigud küsimusi nii maksuekspertidele kui ka konkurentidele.
- Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
- Foto: Liis Treimann
Frog köitis mitu aastat e-kaubandusturul tähelepanu oma ebatavaliste arvetega, kirjutas Äripäev septembris.
Frogi erakliendid said hiljemalt 2024. aasta jaanuarist e-poest tellitud kaupade eest arveid, millel oli märgitud käibemaksu määraks 0% või polnud arvel käibemaksu rida üldse kajastatud.
Loomulikult panid 0% käibemaksuga arved konkurente küsima, kuidas nii saab ja kas nemadki saaksid müüa oma kaupa käibemaksuta – kes ei tahaks. “Paljud jälgivad, mis seal saab, mis toimub. Kui konkurents on ebaaus, siis see ei meeldi mitte kellelegi,” rääkis üks Frogi konkurent. “Nad mahhineerivad maksudega, käibemaksuga,” lisas teine.
Maksuseadus ei luba maksuametil kommenteerida ühegi konkreetse ettevõtte tegevust, kuid üldpõhimõttena selgitas maksu- ja tolliameti käibemaksu riskijuht Kristi Veskus toona, et Eestis asuvale eraisikule tuleb tavalise koduelektroonika müügil väljastada alati tavalise käibemaksuga arve.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Frogi omanikud keeldusid süüdistusi kommenteerimast. Kahtluste ja konkurentide väidete ümberlükkamise asemel saatsid nad vastuseks Äripäeva küsimustele hoopis ühise avalduse, kus ütlesid, et Frogi konkurentsieelis seisneb eelkõige selles, et nad on vähendanud madalate hindade nimel aastaid omanike kasumimarginaali.
Hilinemisega esitatud eelmise aasta majandusaasta aruandes on aga viide, et Frogi e-poodi haldav ettevõtte Frogest
on siiski maksude arvestusega kuskil eksinud.
“2025.aastal tekkis Frogest OÜ-l maksu- ja tolliameti otsuse alusel käibemaksukohustus summas 165 200 eurot. Kohustuse täitmiseks koostati maksegraafik. Frogest OÜ juhatus leiab, et nimetatud kohustus ei avalda olulist mõju ettevõtte finantsseisundile ega takista edasise tegevuse jätkamist,” seisab aruandes.
Arvestades, et 2024. aastal kehtis 22% käibemaks, on maksukohustus umbes 750 000 eurose käibega. Frogestil on senini üleval 87 000 euro suurune ajatatud maksuvõlg. Artikli ilmumise ajaks ei ole Äripäev ettevõtte juhatuselt maksunõude kohta kommentaare saanud.
Suur õnnetus?
Kahtlused Frogi maksekäitumise kohta hakkasid konkurentidel kuhjuma, kui e-poodi tabasid paari aasta eest justkui õnn ja õnnetus korraga. Ettevõte kasvatas 2023. aastal hüppeliselt käivet, kuid pidi maha kandma või alla hindama 1,6 miljoni euro väärtuses kaupa.
“See on väga imelik,” vaatasid konkurendid asja suure kahtlusega. Arvestades e-kaubanduse kasumimarginaale, peaks selline mahakandmine viima ettevõtte sügavasse kahjumisse. Frogest jäi aga tol aastal ligi 131 000 euroga puhaskasumisse. See oli ka korralik hüpe võrreldes kahe varasema aastaga.
“Kindlasti tundub kahtlane,” kinnitas anonüümseks jääda soovinud audiitor tuntud büroost. “Varudesse ja nõuetesse saab alati probleeme peita, jättes allahindlused või kulud tegemata ja hoides seeläbi kasumit paremana. Või vastupidiselt – kasumit peites ja müügitulu mitte kajastades.”
Hetkel kuum
Piimatootjate ees kohustusi 26 miljonit
Artikkel jätkub pärast reklaami
Nüüd selgus, et ka eelmisel aastal pidi Frog hulga varusid maha kandma või alla hindama – seda küll varasemast väiksemas mahus ehk 455 000 euro väärtuses. Samas kasvatas e-pood aastaga käivet 46%, 11,5 miljoni euroni ja teenis seejuures 122 000 eurot ärikasumit.
Aruandes tunnistab Frog, et ettevõtte likviidsus on nõrk. Ettevõtte likviidsuskordaja oli 0,12. “See tähendab, et lühiajalised varad ei kata lühiajalisi kohustusi ning see nõuab suuremat kontrolli rahavoogude ja käibekapitali üle,” selgitati ettevõtte aruandes.
Mis seoseid nägid konkurendid ja eksperdid Frogi varude mahakandmise ja käibemaksuta arvete vahel, saate pikemalt lugeda Äripäeva septembris ilmunud artiklist.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
“Loomulikult läheb kõik kohe kallimaks!”
Lisatud galerii tunnustamisest