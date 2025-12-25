Elisa personalijuht läks tööle teise sektorisse. “Olen valmis uuteks elamusteks”

Viru Keskus saab pikaajalise rekonstrueerimise järel uue juhi, Gertti Kogermanni asemel hakkab Tallinna südalinna kaubanduskeskust juhtima Tallinna Kaubamaja ja Põhjala pruulikoja eesotsast tuntud Enn Parel.
Septembris kaubandus- ja tööstukoja pikaaegselt juhilt Toomas Lumanilt koha üle võtnud IT-ettevõtja Oliver Väärtnõu pidi ametisse astudes kohe tegelema konjunktuuriinstituudi probleemiga, et viimane esitab teiste majandusanalüütikute hinnangul valet statistikat.
Ettevõtted on harjunud küsima, milline auto valida, kui suur peaks olema sissemakse ja milliseks kujuneb kuumakse. Üha enam tasub aga enne neid küsimusi küsida midagi põhimõttelisemat: kas ettevõttel on üldse vaja autot omada?