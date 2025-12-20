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Kaubanduskoja juht: Peeter Raudsepa mantlipärija peab looma paremaid suhteid partneritega

Septembris kaubandus- ja tööstukoja pikaaegselt juhilt Toomas Lumanilt koha üle võtnud IT-ettevõtja Oliver Väärtnõu pidi ametisse astudes kohe tegelema konjunktuuriinstituudi probleemiga, et viimane esitab teiste majandusanalüütikute hinnangul valet statistikat.
Kaubandus- ja tööstuskoja juht Oliver Väärtnõu.
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