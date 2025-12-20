Kaubanduskoja juht: Peeter Raudsepa mantlipärija peab looma paremaid suhteid partneritega
Septembris kaubandus- ja tööstukoja pikaaegselt juhilt Toomas Lumanilt koha üle võtnud IT-ettevõtja Oliver Väärtnõu pidi ametisse astudes kohe tegelema konjunktuuriinstituudi probleemiga, et viimane esitab teiste majandusanalüütikute hinnangul valet statistikat.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.