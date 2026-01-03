Aastalõpu raadiohitid: börsiprognoosid, Zevakin ja peaminister

: krüptoturg õpetas mind kaotuseid taluma Vastselt ilusalongi avanud meelelahutaja Andrei Zevakin

Muusik, sisulooja ja ettevõtja Andrei Zevakin alustas oma investeerimisteekonda viis aastat tagasi, koroonaajal. Saates “Investor Toomase tund” rääkis Zevakin, miks ta otsustas maha müüa kõik oma Balti börsi aktsiad, nimetades seda parimaks otsuseks. Samuti jagab ta kogemusi krüptomaailmast. Küsis Merian Tiirats.

Kapitaliturgude maakler rääkis lõppevast aastast ja andis prognoosi järgmisele. "Dollarit ei taheta enam uskuda"

SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur tegi Äripäeva raadio hommikuprogrammis ülevaate lõppeva aasta suurematest muutustest turgudel ja andis prognoosi ka järgmisele. Intervjueeris Lauri Leet.

Michal: tunnistan, et sotsidega eksisime oma rajalt

Reformierakonna madala reitingu üks põhjus on maksusegadus, mille tekitasid reformierakondlaste juhitud valitsused, tõdes peaminister Kristen Michal Äripäeva raadio saates “Kuum tool“. Michali sõnul olid maksutõusuotsused tehtud eelmise valitsuspartneri, sotsiaaldemokraatide mõju all. Peaministrit küsitles Polina Volkova.

Pensionikogujad viivad kolmandasse sambasse rekordiliselt raha