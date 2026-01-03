Aastalõpu raadiohitid: börsiprognoosid, Zevakin ja peaminister

Vastselt ilusalongi avanud meelelahutaja Andrei Zevakin: krüptoturg õpetas mind kaotuseid taluma
Muusik, sisulooja ja ettevõtja Andrei Zevakin alustas oma investeerimisteekonda viis aastat tagasi, koroonaajal. Saates “Investor Toomase tund” rääkis Zevakin, miks ta otsustas maha müüa kõik oma Balti börsi aktsiad, nimetades seda parimaks otsuseks. Samuti jagab ta kogemusi krüptomaailmast. Küsis Merian Tiirats.
SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur tegi Äripäeva raadio hommikuprogrammis ülevaate lõppeva aasta suurematest muutustest turgudel ja andis prognoosi ka järgmisele. Intervjueeris Lauri Leet.
Reformierakonna madala reitingu üks põhjus on maksusegadus, mille tekitasid reformierakondlaste juhitud valitsused, tõdes peaminister Kristen Michal
Äripäeva raadio saates “Kuum tool“. Michali sõnul olid maksutõusuotsused tehtud eelmise valitsuspartneri, sotsiaaldemokraatide mõju all. Peaministrit küsitles Polina Volkova.
Majanduse kehvast seisust hoolimata tõotab tulla kolmanda pensionisamba sissemaksete rekord, ütles LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu
Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Hommikuprogrammi juhtis Karmen Laur.