Elisa kaabli juhtum: Soome politsei taotleb kaubalaeva meeskonnaliikme vahistamist

Soome võimud arestisid kolmapäeval Elisa meresidekaabli ankruga kahjustamises kahtlustatava kaubalaeva Fitburg. Neljapäeval teatas Soome kriminaalpolitsei, et kahtlustab kuriteos mitut laeva meeskonnaliiget.
Riigiprokuratuur alustas 31. detsembri õhtul kriminaalmenetluse, et uurida kahe Eesti ja Soome vahelise sidekaabli kahjustusi. Koostöös Soome politseiga valmistutakse ühise rahvusvahelise uurimisrühma loomiseks ja keskkriminaalpolitsei uurijate Soome saatmiseks.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?