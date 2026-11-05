Raido Kivikangur: hea juht ei vali tulemuste ja inimeste vahel

Juhtimise üks keerulisemaid ülesandeid on olla ühtaegu nõudlik ja hooliv. Keeruliste vestluste vältimine võib tunduda inimlik, kuid sageli teeb see kahju nii töötajale, meeskonnale kui ka tulemustele, kirjutab juhtimiskoolitaja Raido Kivikangur.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas Raido Kivikanguri näitel muutus Kristi pealtnäha hooliv käitumine meeskonnale ja tulemustele kahjulikuks;
- milline otsekohene vestlus aitas Andresel tegeliku probleemi välja tuua ja olukorra kontrolli alla saada.