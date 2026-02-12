12.02.26, 16:30 Raadiohommikus: karm maksutõus, vastuvoolu ujuv vald ning tormidest räsitud Portugal Nädala viimases hommikuprogrammis tuleb juttu maksutõusust, tormituultest ja kultuurisoovitustest.

Superministeeriumi hoone, kus asub ka kliimaministeerium.

Foto: Andras Kralla

Eesti turbatootjad väidavad, et kliimaministeeriumis sektorile kavandatava maksutõusuga maksustatakse turbatootjad surnuks. Räägime sel teemal reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis ERA Valduse juhi Allar Peek iga.

Kui paljudes valdades rahva arv väheneb ning suureneb pensioniealiste osakaal, sest noored kolivad elama Tallinnasse ja Tartusse ning nende lähivaldadese, siis Rakvere vald on vastupidine näide. Viimastel aastatel on seal elanike arv püsinud stabiilne. Uurime Rakvere vallavanemalt Maido Nõlvak ult, kuidas on neil õnnestunud rahvastiku vähenemist pidurdada.

Hispaaniat ja Portugali räsivad võimsad tormid on tekitanud palju kahju ning kohaliku elu pea peale pööranud. Helistame Portugalis elavale Eesti väikeettevõtjale Lea Vaabel ile ning uurime, kuidas keeruliste ilmaoludega hakkama saadakse.

12.00‒13.00 “Äripäeva raadio kullafond”.

Taasesitamisele tuleb saade unetusest, sest üle kümne protsendi eestlastest vajab sõba silmale saamiseks abi ravimitest. Saates räägib unenõustaja ja psühholoog Kene Vernik, et unetuse peamine põhjus on liigne töötamine ja muretsemine. Vernikuga räägime sellest, mis juhtub meie kehaga, kui me töötame liiga palju ja puhkame liiga vähe. Saates tuleb arutelu alla tuleb, mis on unetuse lühiajalised ja pikaajalised mõjud tervisele ning miks ei piisa ravimitest unetuse ravimiseks.

Saatejuht on Eget Velleste.

13.00‒14.00 “Kriisiplaan”.

Kriisiplaani saatesarja kolmas osa vaatab kriise “tavalise ettevõtte” pilguga. Saatejuht Hando Sinisalu vestleb Kriisiuuringute Keskuse juhi Hannes Nagell ja PwC juhtimisnõustamise osakonna juhi Erki Mägiga.

15.00‒16.00 “Äripäeva juhtimiskool”.

Saates räägib kogenud finantskoolitaja Margus Tinits sellest, milliseid kriitilisi aruandeid juhid peaks oskama lugeda, kuidas hinnata võimaliku äripartneri finantstervist ning milliseid finantsteadmisi on vaja erinevatel juhtimistasanditel.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.

