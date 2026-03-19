Põllumehed rivistasid traktorid aktsiooniks. “Meie mured on kõigi mured”

Kui põllumehed sõitsid neljapäeval oma traktoritega linnadesse meelt avaldama, siis Järvamaal tuhatkonna elanikuga Koeru alevikus seisid samuti tervisekeskuse ja kiriku juures uhked traktorid ja põllumeeste veoauto. Aga seda mitte protesti märgiks.
Kui eelmisel aastal oli suurtes farmides mitu sigade Aafrika katku puhangut ja hukata tuli palju kodusigu, siis tänavu on tuvastatud katk 38 metsseal. Uus katkupuhang on vaid aja küsimus, leiab mullu aasta loomaarstiks valitud ASi Vireen juht Tarmo Terav.
Saates Kasvupinnas teeme tagasivaate 26. novembril 2025 toimunud konverentsile Põllumajanduse Äriplaan 2026, kus otsiti vastuseid küsimusele, kuidas liiguvad edasi kaks tugevalt proovile pandud sektorit – aiandus ja seakasvatus.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.