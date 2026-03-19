Sotsiaalmeediast tuttavad traktorid kasutasid päeva ära sõprade otsimiseks
Kui põllumehed sõitsid neljapäeval oma traktoritega linnadesse meelt avaldama, siis Järvamaal tuhatkonna elanikuga Koeru alevikus seisid samuti tervisekeskuse ja kiriku juures uhked traktorid ja põllumeeste veoauto. Aga seda mitte protesti märgiks.
Tipptasemel tootmine, aga juhtimata sektor: jääb mulje, et valitsus käsitleb Eesti põllumajandust kulureana, mitte investeeringuna, kirjutab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu ja Arukas OÜ juhatuse liige Karl Lindam.
Viimaste aastate suvised paduvihmad on näidanud, et Eesti linnade sademeveesüsteemid ei tule äärmuslike ilmastikuoludega alati toime. Üha sagedamini ujutavad lühikese aja jooksul maha sadanud vihmad üle tänavaid, ristmikke ja hoove, samal ajal kui pikematel kuivaperioodidel tuleb haljastust kasta joogiveega. See paneb omavalitsused otsima lahendusi, mis aitaksid vihmavett senisest nutikamalt koguda ja kasutada.