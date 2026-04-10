Kasahhidelt hiigelvõlga nõudev Windoor pääses pankrotikirve alt

Windoori võit Kasahstani riigi vastu oli ajalooline, rääkis Soraineni advokaadibüroo advokaat Carri Ginter. "Need kohtuvaidlused ja võidud on nagu ükssarvikud, et mõnes mõttes tavaline aktsiaselts võtab endale vastu ühe lahingu riigiga," rääkis Ginter.
Fassaaditootja Windoor sai rahvusvahelisest vahekohtust kauaoodatud otsuse: Kasahstani riik peab pärast aastatepikkust vingerdamist ettevõttele maksma ligikaudu 55 miljonit dollarit. Raha laekumist ja lõpplahendust tuleb aga veel oodata.
Kuigi maksuamet esitas juba aasta eest klaasfassaadide tootja Windoori pankrotiavalduse, pole senini selgunud, kas ettevõte suudab oma võlad tasuda või mitte. Nüüd hindab Windoori olukorda ajutine pankrotihaldur.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?