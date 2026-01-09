Arvamustoimetus ideekonkursist: “Paneme AI presidendiks“ võiduraha koju ei too
Tänavu on “Eduka Eesti“ ideekonkursile laekunud lugude tase üllatavalt kõrge, kuid leidub ka ideid, kus ettepanek jääb segaseks, rääkisid Äripäeva arvamustoimetajad Karl-Eduard Salumäe ja Hebo Rahman-Eccles.
Arvamuskonkursi “Edukas Eesti” avaüritus. Videosilla vahendusel esineb mullune võitja Taavi Kotka.
Foto: Liis Treimann
Salumäe sõnul kipuvad eriti ähmaseks jääma tehisaru teemalised ettepanekud. “Inimene kirjutab, et paneme AI presidendiks, oleme esimene riik. Siis tekib küsimus, kuidas see AI president ikkagi toimiks ja mida ta endast kujutaks,“ kirjeldas ta mustrit, mis kipub aastast aastasse korduma.
Samas on konkursile jõudnud ka selgeid ja sisulisi ideid. Näitena tõi Salumäe Tarmo Virki ettepaneku AI-residentsusest, mida nähakse e-residentsuse edasiarendusena.
Toimetajad tõstsid esile ka Instagrami konto Palgajutud looja Birgit Ruuniku arvamuse, mis nende hinnangul tabas olulist ühiskondlikku valupunkti.
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Arvamustoimetajate hinnangul ei joonistu tänavusel konkursil välja ühte keskset teemat. Küll aga korduvad mitmed valdkonnad. Lugusid on laekunud küberturvalisusest, inimkapitalist ning ootuspäraselt ka tehisarust.
Hebo Rahman-Eccles rõhutas, et tööde tase on teda positiivselt üllatanud. “Ma ausalt öeldes imestan, kui hästi need lood on kirjutatud ja kui head mõtted inimestel on," ütles ta.
“Edukas Eesti“ on arvamuskonkurss, kuhu oodatakse ideid ja lahendusi, mis aitaksid Eesti elu edasi viia ja looksid ühiskonnale selget väärtust. Võidutöö auhind on 10 000 eurot ning konkursitöid saab esitada kuni 31. märtsini.
Sellest, kui suur on laekuvate lugude voog ja miks varem esitamine suurendab võiduvõimalusi, saab kuulata intervjuust.