Arvamustoimetus ideekonkursist: „Paneme AI presidendiks“ võiduraha koju ei too

Arvamustoimetajate hinnangul ei joonistu tänavusel konkursil välja ühte keskset teemat. Küll aga korduvad mitmed valdkonnad. Lugusid on laekunud küberturvalisusest, inimkapitalist ning ootuspäraselt ka tehisarust.

Hebo Rahman-Eccles rõhutas, et tööde tase on teda positiivselt üllatanud. “Ma ausalt öeldes imestan, kui hästi need lood on kirjutatud ja kui head mõtted inimestel on," ütles ta.

“Edukas Eesti“ on arvamuskonkurss, kuhu oodatakse ideid ja lahendusi, mis aitaksid Eesti elu edasi viia ja looksid ühiskonnale selget väärtust. Võidutöö auhind on 10 000 eurot ning konkursitöid saab esitada kuni 31. märtsini.

Sellest, kui suur on laekuvate lugude voog ja miks varem esitamine suurendab võiduvõimalusi, saab kuulata intervjuust.

Küsis Neeme Korv.