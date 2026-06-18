Rakvere linnajuhid löögi all: linnapead süüdistatakse isikliku maine kujundamises

Rakvere linnavolikogu keskerakondlasest liige, ekslinnapea Andres Jaadla esitas linnapea Triin Varekile (Isamaa) arupärimise seoses noorteürituse reklaami ja korraldusega, opositsioon aga andis sisse umbusaldusavalduse abilinnapea Kairit Pihlaku (SDE) vastu.
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- mille eest süüdistab Andres Jaadla linnapea Triin Varekit ning kus näeb ta piiri linna teavituse ja poliitilise eneseturunduse vahel;
- kuidas põhjendatakse abilinnapea Kairit Pihlaku umbusaldamist ja miks seotakse see Rakvere Vabaduse kooli kriisiga;