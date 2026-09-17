Swedbank andis Efteni aktsiale ostusoovituse

Balti börsi ettevõtete teine kvartal näitas, et piirkonna majandus kogub küll hoogu, kuid ettevõtete kasumitesse pole taastumine veel ühtlaselt jõudnud. Näiteks jäi Leedu energiaettevõtte Ignitis Grupė tulemus alla nii Swedbanki kui Enlight Researchi ootustele, sellegipoolest andis mõlema hinnasiht aktsiale tugeva kasvuruumi.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.