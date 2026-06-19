Ärimees Vjatšeslav Leedo läheb kaheks kuuks trellide taha

Ärimees Vjatšeslav Leedo jäi riigikohtus süüdi Saaremaa Laevakompanii pankroti põhjustamises, selle eest ootab teda tingimisi vanglakaristus kaks aastat ja kuus kuud, millest ära tuleb kanda reaalselt kaks kuud.
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- milliste tehingute tõttu leidis kohus, et Saaremaa Laevakompanii viidi maksejõuetuseni;
- miks peab Vjatšeslav Leedo tingimisi karistusest hoolimata kaks kuud reaalselt vanglas veetma;