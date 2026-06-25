Analüütikud: Euroopa Keskpangalt võib oodata veel üht intressitõusu

Kas tänavu on tulekul veel kaks või kolm intressitõusu? USA ja Iraani läbirääkimiste valguses võiks analüütikute hinnangul oodata ainult ühte. Kuid hoolimata naftahinna kiirest kukkumisest, jääb inflatsioon kummitama veel mõneks ajaks.

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artiklit lugedes teada: miks peavad analüütikud pärast naftahinna langust tõenäolisemaks vaid üht uut intressitõusu;

kuidas kommenteerivad Tõnu Mertsina ja Lenno Uusküla võimalust, et tänavu tuleb siiski veel kaks tõusu;