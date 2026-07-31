Tagasi Raadiohitid: ülevaade majandusest, uhke Viljar Arakas ja Bolti probleemid Nädala kuulatuimate raadiohittide hulka kuuluvad jutud majandusest, investeerimisest, Brüsseli sisepingetest ja Bolti probleemidest.

Jüri Käo tegi ülevaate majandusest ja andis näpunäiteid ettevõtjatele: põhi on käes

Ettevõtja Jüri Käo sõnul on majanduses põhi käes ning sügisest on oodata selgelt kasvu.

Ettevõtja sõnul tahavad Eesti inimesed riigilt selgemaid sõnumeid. "Tarbimiskäitumine on väga konservatiivne. Inimesel pole raha, et osta toitu," rääkis Käo.

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Eriti uhke on Arakas selle üle, et Eften Real Estate Fund i kinnisvara vakantsus on üle kolme aasta madalamail tasemel. “Vakantsus on 2,3% ehk sisuliselt on 97,7% äripindadest täidetud. See on kindlasti väga eeskujulik number. Konkurentidele ütlen, et tehke järele või makske kinni,” rõõmustas Arakas.

Arakase sõnul on vakantsus iga fondijuhi, eriti kinnisvarafondi juhi jaoks kõige suurem teema. “Kui pind on tühi, ei saa sa sealt tulu, aga maksad lisakulusid: pead seda kütma, hooldama ja nii edasi. Vakantsuse juhtimine on kõige tähtsam ülesanne,” selgitas ta.

Intervjueeris Martin Johannes Teder.

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Aegajalt ajakirjanduses suure tülina kerkiv küsimus “Kes juhib Euroopa välisteenistust?” on vana institutsionaalne konflikt, ütles Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas nõunik Indrek Kannik Äripäeva raadio saates “Kuum tool”.

Saates tuleb juttu Venemaa agressioonisõjast Ukrainas, mis püsib Kaja Kallase büroo teemadest esikohal, Euroopa positsioonist Lähis-Idas USA-Iraani vastasseisus ning kriisi võimalikest lahendustest; samuti sellest, kuidas muutus Euroopa välisteenistuse töö pärast Viktor Orbani võimult kukkumist Ungaris.

Intervjueeris Neeme Korv.

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Boltil tasuks oma mainega kiiremas korras midagi ette võtta, arvasid ajakirjanikud saates “Äripäev eetris”.

Marge Ugezene kirjutatud lugu paljastas süsteemsed vead Bolti kulleri arvetel, kus pika aja jooksul puudus käibemaks. Artikli autor kirjeldas, kuidas lugu uurima hakates selgus järjest enam ja enam kahtlusi tekitavaid detaile. „Bolti süsteem lihtsalt ei tööta ja midagi on seal väga valesti“, võttis Ugezene olukorra kokku.

Lisaks tehnilistele ja maksuprobleemidele peatusid saatekülalised Bolti juhtimiskvaliteedil ja murettekitaval sisekultuuril, märkides, et ettevõtte algne kuvand on murenemas.

Saates rääkisid Äripäeva ajakirjanikud Marge Ugezene, Alice Veedla ja Hebo Rahman-Eccles.