Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,51%316,95
  • OMX Riga0,54%998,7
  • OMX Tallinn−0,32%2 247,72
  • OMX Vilnius−0,27%1 490,18
  • S&P 500−1,82%7 580,07
  • DOW 30−1,09%51 770,31
  • Nasdaq −2,86%25 437
  • FTSE 1000,07%10 737,23
  • Nikkei 225−0,33%63 081,86
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%90,77
  • OMX Baltic−0,51%316,95
  • OMX Riga0,54%998,7
  • OMX Tallinn−0,32%2 247,72
  • OMX Vilnius−0,27%1 490,18
  • S&P 500−1,82%7 580,07
  • DOW 30−1,09%51 770,31
  • Nasdaq −2,86%25 437
  • FTSE 1000,07%10 737,23
  • Nikkei 225−0,33%63 081,86
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%90,77

Raadiohitid: ülevaade majandusest, uhke Viljar Arakas ja Bolti probleemid

Nädala kuulatuimate raadiohittide hulka kuuluvad jutud majandusest, investeerimisest, Brüsseli sisepingetest ja Bolti probleemidest.
Efteni kinnisvarafondi juht Viljar Arakas.
  • Efteni kinnisvarafondi juht Viljar Arakas.
  • Foto: Raul Mee
Jüri Käo tegi ülevaate majandusest ja andis näpunäiteid ettevõtjatele: põhi on käes
Ettevõtja Jüri Käo sõnul on majanduses põhi käes ning sügisest on oodata selgelt kasvu.
Ettevõtja sõnul tahavad Eesti inimesed riigilt selgemaid sõnumeid. "Tarbimiskäitumine on väga konservatiivne. Inimesel pole raha, et osta toitu," rääkis Käo.
Lisaks tuli juttu sellest, kuidas majanduse iseloom võiks lähitulevikus muutuda, kust tuleb kasv ja millesse tasuks investeerida.
Küsis Meelis Mandel.
Hommikuprogramm
Jüri Käo tegi ülevaate majandusest ja andis näpunäiteid ettevõtjatele: põhi on käes
00:00
Peatükid
Investeeringute juht: kiire kasv ei tähenda alati head kasvuaktsiat
„Investor Toomase tund“ annab eksklusiivse sissevaate tänavu maikuus toimunud investor Toomase investeerimisklubi üritusele, kus Avaron Asset Managementi investeeringute juht Rain Leesi rääkis kuidas leida aktsiaturu tõelisi kasvupärleid ilma liigseid riske võtmata.
Saates kuulete, miks professionaalsed investorid eelistavad käegakatsutavat rahavoogu ilusatele lubadustele ning kuidas tehisintellekt ja globaalne elektrivõrkude buum loovad täiesti uusi investeerimisvõimalusi.
Saadet toimetas Jana Saarkoppel.
Investor Toomase tund
Investeeringute juht: kiire kasv ei tähenda alati head kasvuaktsiat
00:00
Peatükid
Varjamatult uhke Viljar Arakas: “Konkurentidele ütlen, et tehke järele või makske kinni”
“See aasta on olnud meile järjekordne kasvuaasta, mille üle olen varjamatult uhke,” kommenteeris Efteni kinnisvarafondi juht Viljar Arakas ettevõtte poolaasta tulemusi.

Hetkel kuum

  • 30.10.26, 14:27
Mitmemiljonilises kahjumis ehituspood sulgeb kaupluse
  • 30.10.26, 13:07
Helde palgamaksja maksis juhatusest lahkunutele hiigelhüvitise ja muutis nime
  • 31.10.26, 06:00
Esimene miljon | Aastaid palgata töötanud ja börsilt eemale tõmbunud Janek Mäggi: “Sain korralikult lutti ja kaotasin sadu tuhandeid kroone“
“Esimene miljon” sarja uus lugu
  • ST
  • 23.10.26, 11:00
Õiguseksperdid: nutitelefon reedab inimese kohta rohkem privaatset infot kui tema kodu
Eriti uhke on Arakas selle üle, et Eften Real Estate Fundi kinnisvara vakantsus on üle kolme aasta madalamail tasemel. “Vakantsus on 2,3% ehk sisuliselt on 97,7% äripindadest täidetud. See on kindlasti väga eeskujulik number. Konkurentidele ütlen, et tehke järele või makske kinni,” rõõmustas Arakas.
Arakase sõnul on vakantsus iga fondijuhi, eriti kinnisvarafondi juhi jaoks kõige suurem teema. “Kui pind on tühi, ei saa sa sealt tulu, aga maksad lisakulusid: pead seda kütma, hooldama ja nii edasi. Vakantsuse juhtimine on kõige tähtsam ülesanne,” selgitas ta.
Intervjueeris Martin Johannes Teder.
Hommikuprogramm
Varjamatult uhke Viljar Arakas: “Konkurentidele ütlen, et tehke järele või makske kinni”
00:00
Peatükid
Kaja Kallase nõunik avab Brüsseli sisepingete põhjuseid. “Komisjon pole kunagist otsust andestanud”
Aegajalt ajakirjanduses suure tülina kerkiv küsimus “Kes juhib Euroopa välisteenistust?” on vana institutsionaalne konflikt, ütles Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas nõunik Indrek Kannik Äripäeva raadio saates “Kuum tool”.
Saates tuleb juttu Venemaa agressioonisõjast Ukrainas, mis püsib Kaja Kallase büroo teemadest esikohal, Euroopa positsioonist Lähis-Idas USA-Iraani vastasseisus ning kriisi võimalikest lahendustest; samuti sellest, kuidas muutus Euroopa välisteenistuse töö pärast Viktor Orbani võimult kukkumist Ungaris.
Intervjueeris Neeme Korv.
Kuum tool
Kaja Kallase nõunik avab Brüsseli sisepingete põhjuseid. “Komisjon pole kunagist otsust andestanud”
00:00
Peatükid
"Bolti probleemid on lumepallina kasvama hakanud." Eesti ärid siplevad eetikakriisis
Boltil tasuks oma mainega kiiremas korras midagi ette võtta, arvasid ajakirjanikud saates “Äripäev eetris”.
Marge Ugezene kirjutatud lugu paljastas süsteemsed vead Bolti kulleri arvetel, kus pika aja jooksul puudus käibemaks. Artikli autor kirjeldas, kuidas lugu uurima hakates selgus järjest enam ja enam kahtlusi tekitavaid detaile. „Bolti süsteem lihtsalt ei tööta ja midagi on seal väga valesti“, võttis Ugezene olukorra kokku.
Lisaks tehnilistele ja maksuprobleemidele peatusid saatekülalised Bolti juhtimiskvaliteedil ja murettekitaval sisekultuuril, märkides, et ettevõtte algne kuvand on murenemas.
Saates rääkisid Äripäeva ajakirjanikud Marge Ugezene, Alice Veedla ja Hebo Rahman-Eccles.
Äripäev eetris
"Bolti probleemid on lumepallina kasvama hakanud." Eesti ärid siplevad eetikakriisis
00:00
Peatükid
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Kadrioru loss.
  • 31.07.26, 15:07
Ajakirjanikud presidendivalimistest: kui debatid algavad, süüakse Laul ja Ühtegi ära
Eesti Panga analüütik Rasmus Kattai.
  • 31.07.26, 11:06
Rasmus Kattai: eestlased tõmbasid aasta alguse ostulainele pidurit
Piret Jeedas
  • ST
  • 20.10.26, 14:55
62 dialoogiringi üle Eesti: Soome arutelukultuur ühendab kogukondi

Hetkel kuum

“Kui programmeerija kasutab kuus 500 või 1000 dollari eest tokeneid ja see hind peaks viiekordistuma, kas see on siis endiselt hea mõte või tasuks programmeerijal vanade tööriistade juurde tagasi minna?” küsis Swedbanki juhatuse liige Olavi Lepp. Tehnoloogia mõju nende töötajate arvule on olnud pidev, lisas ta.
Uudised
  • 31.10.26, 19:00
Olavi Lepp nimetas Swedbanki töölõigud, mille tehisaru inimeselt ära võtab. “Rootsis ja Lätis juba rakendame”
Kuigi praegu laiub Veldze kvarali ühes nurgas tühi plats, mida ääristab naaberkrundi lagunenud hoone, kerkib siia tulevikus kortermaja, rääkis linnaku arendaja Urmas Laur.
Uudised
  • 01.11.26, 06:00
Telliskivi ja Aparaaditehase looja rajab järgmise suurprojekti Riiga
“Siin pole arendaja tüütu putukas”
Suurettevõtja Margus Linnamäe kontserni ärikasumi languse põhjuseks tuuakse äritegevuse laiendamine.
Uudised
  • 31.10.26, 13:49
Margus Linnamäe suurkontsern vajus kahjumisse
Turud lõpetasid oktoobri punases. Reedel langesid mitmed aktsiad tugevalt.
Börsiuudised
  • 01.11.26, 11:05
Investoreid ootab uuel nädalal tõehetk
“Kõige märgilisema tähtsusega vahevalimiste tsükkel“
Kaotus vahevalimistel kärbib Trumpi võimu. Sellega ta kindlasti rahule ei jääks.
Uudised
  • 01.11.26, 09:40
Valimiskastist kohtusaalini: viis käiku, kuidas Trump võib vahevalimiste tulemust mõjutada
Eesti ükssarvikus Pipedrive teatati sel nädalal väga suurest koondamisest.
Uudised
  • 01.11.26, 15:00
Karm nädal: koondamiskirves raius täie hooga ja mitte ainult tuntud ükssarvikus
Ülevaade nädala lugudest
Estonia OÜ tegevjuht Matin Paukson (vasakul) ja Vestroni tegevjuht Jarmo Liiver Kesk-Eesti ettevõtete tunnustusüritusel toimunud vestlusringis.
Uudised
  • 31.10.26, 17:30
Üks AI-agent teeb kümne minutiga ära töö, mis varem võttis nädalaid
Naastrehvidega pikalt soojal ja kuival asfaldil sõites kuluvad naastud, mistõttu tasub ajastust mõistlikult planeerida. Aegsasti kokku lepitud teeninduskäik jätab võimaluse valida sobiv kellaaeg ja korraldada vajadusel uute rehvide tellimine. Kui olemasoleva komplekti kontrollimisel ilmneb probleem, on aega seda lahendada.
  • ST
Sisuturundus
  • 26.10.26, 16:16
Talverehvihooaeg algab: kuidas olla valmis enne esimest libedust
“Lahkun teadmisega, et Barrus on väga heas kohas,” ütles seitse aastat puidutööstust juhtinud Martti Kork.
Võrumaa ühe suurema tööandja juht lahkub ametist
Külmaliidu hinnangul ei ole tegemist üksikjuhtumiga ning sarnased rünnakud on jõudnud ka teistesse Eesti ettevõtetesse.
Küberrünnak keeras Eesti toidupoe külmikud 50 kraadi peale
Valio Laeva meierei kõrvalhoone süttis täna varahommikul, põlengu põhjus pole veel teada.
Valio piimatööstuses süttis kõrvalhoone
“Lahkun teadmisega, et Barrus on väga heas kohas,” ütles seitse aastat puidutööstust juhtinud Martti Kork.
Võrumaa ühe suurema tööandja juht lahkub ametist
Ryanairi lennuk Boeing 737 saabumas Tallinna lennujaama.
Ryanair valmistub kallineva kütuse tõttu hindu tõstma
Poolaasta puhaskasum vähenes 15%
Vjatšeslav Leedo vaidlustas kohtus pea kõike ja võitles viimase hetkeni, et mitte vangi minna. Koju pääseb ta jõuluks.
Ärimaailma vana kala rääkis end kohtus sisse. Ja istub nüüd trellide taga
Confido meditsiinikeskus Tallinnas.
Confido vähendas veidi üüratut kahjumit
USA poliitika asjatundja Andreas Kaju sõnul võib demokraatide presidendikandidaat olla Georgia osariigis kandideeriv Jon Ossoff (fotol).
Andreas Kaju USA vahevalimistest: demokraatide võimalik suur võit varjab partei lõhesid
Investori ja riskikapitalifondi Superangel partneri Marko Oolo sõnul tasub keskenduda ettevõtetele, mille ärisse investor usub. “Indeksisse pääsemine olgu boonus, mitte investeerimisteesi alus.“
Investorid jahivad S&P 500 uusi liikmeid. Ajalugu soosib hoopis väljalangejaid
Eversheds Sutherlandi büroo andmekaitseekspert Tambet Toomela ja kriminaalmenetluse ekspert Kati Reitsak.
  • ST
Õiguseksperdid: nutitelefon reedab inimese kohta rohkem privaatset infot kui tema kodu
Värskelt Helsingi börsile jõudnud ettevõtte turuväärtus on üle 300 miljoni euro.
Helsingi börs sai uue liikme. Analüütikud ennustavad aktsiale tugevat kasvu
Janek Mäggi Tallinna vanalinna kontori seintel on nii Tiit Pääsukese, Jüri Arraku kui ka Toomas Vindi töid. “Mul on päris korralik kunstikogu tegelikult,” ütleb suhtekorraldaja.
Esimene miljon | Aastaid palgata töötanud ja börsilt eemale tõmbunud Janek Mäggi: “Sain korralikult lutti ja kaotasin sadu tuhandeid kroone“
“Esimene miljon” sarja uus lugu
Anthropic esitas esmaspäeval avalduse börsileminekuks.
Blackstone: Anthropic saab tõenäoliselt pärast börsileminekut “rämpsreitingu”
Eksperdid ütlevad, et vargusel on kõik viited Põhja-Korea häkkerite rünnakule.
6,3 miljardit dollarit 30 minutiga: kuidas toimus maailma suurim rööv
Tehnoloogiaindeks Nasdaq sööstis reedel 2,8 protsenti allapoole, tehes oma halvima kauplemispäeva alates juunikuust.
Oktoobri lõpp tõi USA börsidele tehnoloogiasektori veresauna
Suurfirmade parima palga TOP: tipus tarkvarafirma, Tele2 maksab kõrgemat palka kui Elisa
Suurfirmade parima palga TOP: tipus tarkvarafirma, Tele2 maksab kõrgemat palka kui Elisa
Tabel reastab 200 parima palgaga suurfirmat
Täna teatasid koondamistest Pipedrive ja Coolbet. Fotol Pipedrive'i kontor Tallinnas.
Värbaja näeb tööturul muutusi. “Sõna otseses mõttes, tõesti, AI võtab üle”
Foto on illustratiivne.
Palga TOPi tipp küünitab 20 000 euro poole
Lisatud 500 parimat palgamaksjat
Algo Mägi pole nutirakendustega sina peal, nii et läks teenindusbüroosse kohale, et sõiduk ajutiselt registrist maha võtta. “Oi, suits aitas. Läks natukene kergemaks,“ sõnas pikalt transpordiametis istuma pidanud mees.
Vanade autode kustutamisest päästmine ajab omanikke kiruma. “Loll seadus”
Nende firmade kõrval, kes on oma nime suurte tähtedega selle Tallinnas Narva maantee äärse ärihoone seinale kirjutanud, on ennast sisse kirjutanud ka Eestimaa parim palgamaksja.
Eesti parim palgamaksja jagas kogu käibe palkadeks
Kümme eri suuruses pakki, mida tellisid inimesed omale kuskilt mujalt Euroopa otsast, aga kunagi neid kätte ei saanudki. Hinnalisim asi, mis ühest pakist välja tuli, oli rohkem väärt kui kõik ülejäänud pakkide sisud kokku.
Eksperiment: ostsin 80 euro eest suvalisi postipakke, välja tuli 1000 euro väärtuses kraami
Ivo Volkovi juhitud Merko kontsern on Lätis juba ligi 30 aastat tegutsenud, kuid ta tervitab Riia turul ka nooremaid konkurente.
Eestlased krabasid lätlaste nina alt Riia kinnisvaraturu endale. “Lätlane teab, et kui Eesti arendaja on teinud, siis sellel on kvaliteedimärk taga”
Juhul kui turg on võlakirja lunastuse hetkel madalseisus, võib tekkida olukord, kus ettevõte ei suuda võlakirju tagasi maksta. Siis tuleb otsida muid lahendusi, märkis võlakirjaekspert Valeria Kiisk.
Eesti võlakirjaturul küpseb 44 miljoni euro suurune proovikivi

Podcastid

Ajakirjanik: kiirem numbrivahetus ei pruugi tähendada mobiilipaketi odavnemist
Hommikuprogramm
Ajakirjanik: kiirem numbrivahetus ei pruugi tähendada mobiilipaketi odavnemist
00:00
Koondav ükssarvik ilmselt varjab tõsiasju. “Mulje ei tõota head”
Äripäev eetris
Koondav ükssarvik ilmselt varjab tõsiasju. “Mulje ei tõota head”
00:00
Tõnn Talpsepp: ikka teen lollusi, aga korrigeerin kiirelt
Läbilöök
Tõnn Talpsepp: ikka teen lollusi, aga korrigeerin kiirelt
Ministeeriumide töö ümberkorraldamine või väiksem riik?
Poliitikute töölaud: riigikogu valimiste erisaade
Ministeeriumide töö ümberkorraldamine või väiksem riik?
Rasvumine on krooniline haigus ja ravi võib olla eluaegne
Tervisetark
Rasvumine on krooniline haigus ja ravi võib olla eluaegne
Ülo Kaasik: energiahinnad võivad sundida keskpanka intresse tõstma
Hommikuprogramm
Ülo Kaasik: energiahinnad võivad sundida keskpanka intresse tõstma
02.-03.11.2026 ja 09.-10.11.2026 Küberturbejuhi kool
Äripäeva Akadeemia
Küberturbejuhi kool
Kursuse maht 72 akadeemilist tundi (jaotatud 4-le päevale), millest 32 ak h on auditoorne õpe ja 40 ak h iseseisev õpe.
06.11.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi
09.11.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
13.11.2026 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
19.11.2026 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
20.11.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
24.11.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
Äripäeva Akadeemia
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (24.11., 08.12.,09.12. ja 14.12.2026)
Äripäeva Akadeemia
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
25.11.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi
25.11.2026 Vaibkoodimine
Äripäeva Akadeemia
Vaibkoodimine
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 31.10.26, 19:00
Olavi Lepp nimetas Swedbanki töölõigud, mille tehisaru inimeselt ära võtab. “Rootsis ja Lätis juba rakendame”
2
Uudised
  • 01.11.26, 09:40
Valimiskastist kohtusaalini: viis käiku, kuidas Trump võib vahevalimiste tulemust mõjutada
3
Uudised
  • 01.11.26, 15:00
Karm nädal: koondamiskirves raius täie hooga ja mitte ainult tuntud ükssarvikus
Ülevaade nädala lugudest
4
Uudised
  • 01.11.26, 06:00
Telliskivi ja Aparaaditehase looja rajab järgmise suurprojekti Riiga
“Siin pole arendaja tüütu putukas”
5
Uudised
  • 30.10.26, 14:27
Mitmemiljonilises kahjumis ehituspood sulgeb kaupluse
6
Uudised
  • 31.10.26, 17:30
Üks AI-agent teeb kümne minutiga ära töö, mis varem võttis nädalaid

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 02.11.26, 13:32
Ajalooline häkk külvab hirmu: investorid põgenevad krüptoplatvormilt
Uudised
  • 02.11.26, 13:12
HÄÄLETUS | Aita valida aasta parim tööstur
Uudised
  • 02.11.26, 13:07
Küberrünnak keeras Eesti toidupoe külmikud 50 kraadi peale
Saated
  • 02.11.26, 13:00
Tippjuhid: rahapuudus on tervishoiu parim ravim
Majandustulemused
  • 02.11.26, 12:13
Ryanair valmistub kallineva kütuse tõttu hindu tõstma
Poolaasta puhaskasum vähenes 15%
Saated
  • 02.11.26, 12:04
Ajakirjanik: Leedo vangistus tuletab nõukogu liikmetele meelde vastutust
Majandustulemused
  • 02.11.26, 11:54
Confido vähendas veidi üüratut kahjumit
Börsiuudised
  • 02.11.26, 11:32
Helsingi börs sai uue liikme. Analüütikud ennustavad aktsiale tugevat kasvu
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026