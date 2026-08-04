Politsei natsikasiino sisus vaenu õhutamist ei näe

“Neegrite elud ei oma tähtsust,“ sõnab Jokeri kostüümis inimene, võtab kasiinolaualt püstoli ning suunab selle tema kõrval istuva mustanahalise inimese näkku. Politsei hinnangul selline sisu vaenu ei õhuta.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks ei näe politsei Dueli kasiino otseülekannetes vaenu õhutamist, kuigi klippides kõlavad rassistlikud ja antisemiitlikud väljaütlemised;

kuidas kommenteerisid juhtunut politsei esindajad Julia Raasuke ja Anders Alland ning mida oodatakse nüüd inimestelt, kes neid striime näinud on;