Maksuvõlglaste rivi paisub: ühed ostavad aega, teised ootavad raha

Tänavu on maksuvõla kaela saanud üle 7000 ettevõtte. Ühed kasutavad maksuametit rahavoo ajastamiseks, teised ootavad klientidelt raha.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks kasutavad osa ettevõtteid maksuvõla ajatamist teadliku rahavoogude juhtimise tööriistana ning kuidas kommenteeris seda Kodu Kvartali juht Marko Bäärs;
- milliste märkide järgi eristada ajutist maksuraskust sügavamast kriisist ja mida näitavad suurte võlglaste näited alates Ruth Selirannast kuni Heiti Hääleni.
(2 punkti)