Päästeoksjonil püstitati elava kunstniku teose hinnarekord

Eesti Kunstnike Liit püüab erakorralisel oksjonil ostjaid ligi meelitada atraktiivsete alghindadega. Sellega võtavad nad ühtlasi riski, et mõni teos ostetaksegi selle hinnaga, rääkis kunstnik ja oksjoni korraldaja Jaanus Samma.
Kui tahaks sel nädalavahetusel kunstimaailmas natuke tulevikku ennustada, siis tasub minna Kai kunstikeskusesse. Foto Tallinn 2026 toob ühe katuse alla 45 kunstnikku 15 riigist, 16 galeriid ning lisaks 15 eraldi välja valitud kunstniku individuaalesitlused.
Eesti Kunstnike Liit müüb oktoobris erakorralisel oksjonil 162 kunstiteost. Kolmepäevase enampakkumisega püüab liit leevendada kevadise pettuse tagajärgi, mille tõttu viidi tema pangakontodelt välja ligi 700 000 eurot.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.