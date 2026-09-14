Kunstnike liit paneb suure pettuse kahju katteks oksjonile 162 teost

Eesti Kunstnike Liit müüb oktoobris erakorralisel oksjonil 162 kunstiteost. Kolmepäevase enampakkumisega püüab liit leevendada kevadise pettuse tagajärgi, mille tõttu viidi tema pangakontodelt välja ligi 700 000 eurot.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliseid teoseid ja autoreid erakorralisel oksjonil müüki pannakse ning kui suureks võib kujuneda kunstnike liidu tegelik rahaline leevendus;
- kuidas kommenteeris Jaanus Samma kunstnike annetuste laine mõju liidule ja milline päästeplaan pandi käiku pärast ligi 700 000 euro suurust petukahju.
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