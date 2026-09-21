Kunstnike liidu oksjoni korraldaja: alghinnad on kutse tantsule
Eesti Kunstnike Liit püüab erakorralisel oksjonil ostjaid ligi meelitada atraktiivsete alghindadega. Sellega võtavad nad ühtlasi riski, et mõni teos ostetaksegi selle hinnaga, rääkis kunstnik ja oksjoni korraldaja Jaanus Samma.
Eesti Kunstnike Liit müüb oktoobris erakorralisel oksjonil 162 kunstiteost. Kolmepäevase enampakkumisega püüab liit leevendada kevadise pettuse tagajärgi, mille tõttu viidi tema pangakontodelt välja ligi 700 000 eurot.
Eesti Kunstnike Liit paneb oktoobris erakorralisele oksjonile osa oma kunstikogust ja 124 kunstnike annetatud teost. Müügiga loodetakse osaliselt katta ligi 700 000 euro suurune kahju, mille liit sai kevadel kuritegeliku petuskeemi tõttu.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.