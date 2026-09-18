Äripäeva kultuurisoovitus: tulevased kunsti nimed ja kolm väga erinevat filmi

Kui tahaks sel nädalavahetusel kunstimaailmas natuke tulevikku ennustada, siis tasub minna Kai kunstikeskusesse. Foto Tallinn 2026 toob ühe katuse alla 45 kunstnikku 15 riigist, 16 galeriid ning lisaks 15 eraldi välja valitud kunstniku individuaalesitlused.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised tulevased kunstinimed võivad Foto Tallinn 2026 messil lähiaastatel rahvusvaheliselt läbi murda;
- miks tasub nädalavahetusel valida just need kolm väga eriilmelist filmi ja mida nende taust lugejale juurde annab.
(2 punkti)