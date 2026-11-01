Karm nädal: koondamiskirves raius täie hooga ja mitte ainult tuntud ükssarvikus

Kuigi tahaks jagada ülevaadet positiivsetest uudistest, siis sel nädalal ei saa me üle ega ümber negatiivsest: koondamisest teatas mitu firmat ja üks haigla, börsid lõpetasid nädala punases ning mitmed poed panid oma kauplused kinni.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: mis sundis Pipedrive’i Eestis ja välismaal nii ulatuslikult kärpima ning kuidas kommenteeris muudatuste tagamaid tegevjuht Paulo Cunha

millised ettevõtted ja asutused lisaks Pipedrive’ile sel nädalal koondasid või uksi sulgesid ning mis põhjusi tõid välja Tiiu Lunts, Siim Siigur ja Riine Urbala.