Karm nädal: koondamiskirves raius täie hooga ja mitte ainult tuntud ükssarvikus

Kuigi tahaks jagada ülevaadet positiivsetest uudistest, siis sel nädalal ei saa me üle ega ümber negatiivsest: koondamisest teatas mitu firmat ja üks haigla, börsid lõpetasid nädala punases ning mitmed poed panid oma kauplused kinni.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- mis sundis Pipedrive’i Eestis ja välismaal nii ulatuslikult kärpima ning kuidas kommenteeris muudatuste tagamaid tegevjuht Paulo Cunha
- millised ettevõtted ja asutused lisaks Pipedrive’ile sel nädalal koondasid või uksi sulgesid ning mis põhjusi tõid välja Tiiu Lunts, Siim Siigur ja Riine Urbala.