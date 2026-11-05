Ettevõtete halduskoormus väheneb: redelit ei pea enam iga kuu kontrollima

Valitsuse planeeritud muudatused puudutavad ligikaudu 80 000 tööandjat ehk umbes 39 protsenti kõigist Eesti ettevõtetest. Kõige enam mõjutavad need ettevõtteid, kus kasutatakse isikukaitsevahendeid, redeleid ja muid töövahendeid, näiteks ehitus-, tööstus-, kaubandus- ja laondusettevõtteid.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised tööohutusnõuded veel muutuvad ning kuidas mõjutavad need ligi 80 000 Eesti tööandja igapäevatööd;
- kuidas põhjendasid Liina Vahtras ja Kristen Michal redelite kontrolli leevendamist ning mis vastutus jääb siiski tööandjale.