Tagasi Ärinaised AI-agentidest väikeettevõtetes: suurim väärtus tuleb väiksemast kulust ja võidetud ajast Väikeettevõtja uus reaalsus võib olla olukord, kus öösel vastab keegi klientide kirjadele, hommikuks on tellimused töödeldud ja arved välja saadetud ning omanik joob alles esimest kohvi, leidsid ettevõtjad Äripäeva raadios. Digitark äri Peatükid

Kuigi selline stsenaarium on võimalik, ei juhtu see kindlasti üleöö, arutlesid Äripäeva raadio saates “Digitark äri” ettevõtja ja AI-lahenduste koolitaja Margit Eerma ja ettevõtja Merle Roolaid , kes ehitab oma ärile AI‑agentide meeskonda.

Eerma sõnul ei maksa tehisarule omistada maailma tarkust: sealt tuleb välja see, mis läheb sisse. Enne, kui ettevõtja hakkab ehitama AI‑agente, peab tal olema paigas strateegia ja ära kirjeldatud ka äriprotsessid, sest muidu pole teada, mida ta tegelikult automatiseerib.

“Segadust saab ka automatiseerida,” hoiatas Eerma. Roolaid nimetab seda etappi suureks ärikoristuseks. Strateegiat luues avastas ta, et ei teadnudki oma ärist nii palju, kui arvas.