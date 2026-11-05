Ärinaised AI-agentidest väikeettevõtetes: suurim väärtus tuleb väiksemast kulust ja võidetud ajast
Väikeettevõtja uus reaalsus võib olla olukord, kus öösel vastab keegi klientide kirjadele, hommikuks on tellimused töödeldud ja arved välja saadetud ning omanik joob alles esimest kohvi, leidsid ettevõtjad Äripäeva raadios.
Tehisintellekti kasutamisvõimaluste üle arutlesid Äripäeva raadios ettevõtja Margit Eerma, saatejuht Mare Timian ja ettevõtja Merle Roolaid.
Foto: Andres Laanem
Kuigi selline stsenaarium on võimalik, ei juhtu see kindlasti üleöö, arutlesid Äripäeva raadio saates “Digitark äri” ettevõtja ja AI-lahenduste koolitaja Margit Eerma ja ettevõtja Merle Roolaid, kes ehitab oma ärile AI‑agentide meeskonda.
Eerma sõnul ei maksa tehisarule omistada maailma tarkust: sealt tuleb välja see, mis läheb sisse. Enne, kui ettevõtja hakkab ehitama AI‑agente, peab tal olema paigas strateegia ja ära kirjeldatud ka äriprotsessid, sest muidu pole teada, mida ta tegelikult automatiseerib.
“Segadust saab ka automatiseerida,” hoiatas Eerma. Roolaid nimetab seda etappi suureks ärikoristuseks. Strateegiat luues avastas ta, et ei teadnudki oma ärist nii palju, kui arvas.
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Roolaiu e‑poes teeb praegu suure osa tööst ära AI‑agentide meeskond. AI‑agentide pealik jagab ülesandeid AI‑agentidele, kes sisestavad tooteid, koostavad logistikaplaane ja vastavad klientidele. Tootesisestajat inimtööjõuna ei ole tal vaja olnud juba üle poole aasta.
Samas rõhutasid saatekülalised, et AI‑agentide testimine võtab väga palju aega ja seda põhjendatult. Eerma tõi näite, kuidas AI‑agent saatis koolitusprogrammi osalejatele ühe ja sama koosolekulingi kõigi kohtumiste jaoks. Roolaiu reegel on lihtne: luba AI‑agendile alati üks samm vähem ja jäta kontroll endale.
Kas see kõik toob ettevõttesse raha? Ärinaiste kogemus näitab, et esmane suurim võit ei tule käibe hüppelisest kasvust, vaid kulude teadvustamisest ja nende kontrollist ning ajast, mis vabaneb tänu tehisarulahendustele. Eerma klientide seas on ettevõtjaid, kes on paar tuhat eurot kuus maksnud virtuaalassistendi teenuse asendanud tehisintellektiga.
Saates saab muu hulgas teada, millised on kolm kriitilist märksõna, millega väikeettevõtja peaks arvestama, kui alustab AI‑teekonda.