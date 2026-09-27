Legendaarne kohvik-restoran Pierre sulgeb Tartus uksed

Restorane on rohkem kui rahvast, kes neid täita jõuaks. Eesti restoranide ladvik tajub valusalt olukorda, kus iga kvartal toob juurde uusi kohti, kuid tarbijad käivad väljas harvemini ja ka siis tellivad vähem. Kolme käigu asemel kaks. Pudeli veini asemel vaid pokaali.