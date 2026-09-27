Legendaarne kohvik-restoran Pierre sulgeb Tartus uksed

Restorane on rohkem kui rahvast, kes neid täita jõuaks. Eesti restoranide ladvik tajub valusalt olukorda, kus iga kvartal toob juurde uusi kohti, kuid tarbijad käivad väljas harvemini ja ka siis tellivad vähem. Kolme käigu asemel kaks. Pudeli veini asemel vaid pokaali.
Tartus Aparaaditehase kompleksis Trikster Tihase kohvik-restorani pidanud ettevõte läks jõulude eel pankrotti. Restorani juhi ja omaniku Mai-Riin Härmaste sõnul ei lasknudki kriisid söögikohta nelja aasta jooksul käima tõmmata.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.