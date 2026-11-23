Vaktsiinitootja Moderna aktsia on sel nädalal edasi-tagasi pendeldanud pärast esimest USAs teatatud linnugripi surmajuhtumit. See on vaktsiini väljatöötamise täiendava tähelepanu alla tõstnud, vahendas Yahoo Finance.
Harjumaal, Arukülas püüti kinni haigustunnustega rebane, kelle proovidest tuvastati lindude gripi viiruse tüvi H5N1. Samuti tuvastas riigi laboruuringute ja riskhindamise keskus (LABRIS) lindude gripi viiruse sama tüve esinemise Viimsi hobilinnupidaja kanal. Hukkunud olid kõik viis lindu.
Taani emafirmaga Eesti munatootja Dava Foods säilitas eelmisel aastal peaaegu samasugust käivet ja kasumit aasta varasemaga võrreldes, hoolimata sellest, et ettevõte pidi turul rinda pistma odavmunadega.
Aasta lõpu lähenedes vaatavad paljud ettevõtjad tavapärasest tähelepanelikumalt ettevõtte tulemusi ja pangakonto seisu. Kui aasta on olnud hea ja kontole on kogunenud raha, tekib loomulik küsimus. Kas jätta raha ettevõttesse puhvriks või panna see investeeringuna tööle? Ja kui ettevõte otsustab investeerida, kas teha seda oma raha eest või kasutada pangalaenu, liisingut või muud finantseerimislahendust? Sellest annab ülevaate Luminori ärikliendihaldurite juht Mari-Liis Stalde.