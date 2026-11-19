USA, Hiina ja Venemaa kohtumist Shenzhenis võrreldakse ajalooliste tippkohtumistega, kuid Äripäeva välisuudiste vastutava toimetaja Indrek Lepiku hinnangul sealt suuri sisulisi otsuseid oodata ei maksa.
Kas siseraadio on lihtsalt taustamuusika või võib sellest saada kaupmehe tõhus müügitööriist? Saates „Kaupmehe eduvalem“ räägivad Digipostri tegevjuht Priit Pedanik ja Bauhofi turundusjuht Kristina Käit-Kattel, kuidas jõuda reklaamisõnumiga kliendini just sel hetkel, kui ta on poes ja valmis ostuotsust tegema.