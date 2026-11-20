Kuigi tõusuga lõppenud Anthropicu esimene börsipäev viitas optimismile, liigub tehisaru ümber liiga palju emotsioone ja ettevõtete ärimudelid on endiselt ebaselged, leidsid ajakirjanikud nädalat kokku võtvas arvamussaates.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Dmitri Fefilov Anthropicu börsiedu järel tõenäoliseks järsku kainestumist ja mida see võib tähendada tehisaru teenuste hinnale;
- kuidas hindavad Indrek Lepik ja teised saates osalejad Trumpi, Putini ja Hiina juhi kohtumise tegelikke võitjaid ning kaotajaid.