Indrek Lepik: Euroopa roll Ukraina sõjas kasvab, USA mõju kahaneb. "Trump rääkis sisuliselt Putini juttu"
Euroopa kohtumine Ukraina presidendiga oli Ukrainale sisuliselt olulisem kui USA, Hiina ja Venemaa liidrite kolmikkohtumine. Nii hindas Äripäeva raadio hommikuprogrammis olukorda Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik.
Leedu hoonete hoolduse, inseneri- ja tehnoloogialahenduste kontsern Civinity alustas uue võlakirjaemissiooni avalikku pakkumist, millega soovib kaasata kuni 8 miljonit eurot, eesmärgiga laiendada äritegevust Eestis ja rahastada kokku kolme ettevõtte omandamist.