Miks vähendatakse Signe Viimsalu juhitud teenistuse sõltumatust, miks seda eitatakse ja miks seda plaani paremini analüüsitud ei ole: rahandusminister Jürgen Ligil on küsimusi justiitsministeeriumile omajagu.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab jü rgen ligi maksejõuetuse teenistuse allutamist konkurentsiametile ohtlikuks ning mida ta justiitsministeeriumile ette heidab;
- kuidas on signe viimsalu ambitsioonikad plaanid pankrotihaldurite ja ärikeeldude osas kasvatanud pingeid ning mis võib teenistust ees oodata.