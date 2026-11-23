Investor Toomase kommentaar
Viimase 18 kuu suurim verevalamine börsidel pühkis portfellist vaid nädalaga 62 000 eurot. Eriti šokeerivaks kujunes Nvidia aktsia 20protsendiline kukkumine, mis oli sügavaim alates 2008. aasta finantskriisist. Mõtlen, mida teha.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- mida plaanib autor pärast 62 000 euro suurust nädalakaotust oma Nvidia ja teiste tehnoloogiaaktsiatega edasi teha;
- kuidas selgitavad Swedbanki strateeg Tarmo Tanilas ja Peeter Koppel järsku müügilainet ning kas ees võib oodata taastumist.