Uusküla: tegutsetakse ootuses, mida talv toomas on
Ettevõtjate kindlustunne halvenes novembris kõigis neljas peamises tegevusvaldkonnas, suurim kukkumine toimus ehituses. Tarbijate meeleolu seevastu paranes veidi.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks kukkus ehitussektori kindlustunne novembris teistest valdkondadest järsemalt ning mida see võib tähendada töötajate arvule;
- kuidas kommenteerib Lenno Uusküla tarbijate paranenud meeleolu kõrval püsivat hinnatõusu ohtu ja talve mõju majandusele.