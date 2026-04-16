Euroraha tegi Ungari peaministri sõpradest miljardärid. Aega on süsteemi lõhkumiseks vähe

Pärast krahhi üldvalimistel ei osale Euroopa Ülemkogul enam Viktor Orban, kelle jäik vastuseis pärssis Ukraina abistamist. Ent mure on nüüd neil valitsusjuhtidel, kes said oma erimeelsust Orbani selja taga mugavalt peita.
Euroopa Liidus on tekkinud uus poliitiline olukord pärast Viktor Orbani valimiskaotust ja Peter Magyari võitu, mis on avanud võimaluse Ungari suhete paranemiseks Brüsselis ning Ukrainale mõeldud 90miljardise laenu käikulaskmiseks.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.