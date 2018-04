Maksuameti juhendiga õigust ei loo

Aga see, mida maksuhaldur oma juhendiga teeb, ei ole enam seaduse rakendamine. See on lünkade täitmine. Nende lünkade täitmine on seaduseandja töö. Praegu on maksuhaldur sundviskes: moraalselt on raske leida tuge aktiivse tulu sotsiaalmaksuga maksustamiseks, kui seaduseandja pole vajalikuks pidanud seda reguleerida ja kohtupraktika ei ole maksuhaldurit selles toetanud. Kui kohus on leidnud, et aktiivset ja passiivset tulu peaks erinevalt käsitlema ja nende erinev maksustamine on õigustatud, on see olnud pigem etteheide seaduseandjale ja tema tegemata jätmistele kui maksuhalduri julgustamine.

Imelik olukord

Tekkinud on kentsakas olukord, kus maksuhaldur on endale võtnud põhiseaduse valvuri rolli ja seaduse (riigikogu tahteavalduse) puudumine ei ole takistuseks. Praegu minnakse võrdsuspõhiõiguste kaitse deviisi all seaduse aluseta maksu määrama neile, kes väidetavalt ebaõiglaselt ei panusta pensioni- ja ravikindlustussüsteemi rahastamisesse ja toimimisse. Aga see ei ole maksuhalduri asi, kes ja kui palju panustab. See on hea, et peetakse oluliseks, et kõik panustaks, kuid demokraatlikus ühiskonnas peaks see protsess käima teisel moel.