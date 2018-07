Ainult tellijale

Uskumatu okse

Harri Juhani Aaltonen 18. juuli 2018, 11:42

Pidin mitu korda lugema nn sunddividende puudutavat äriseadustiku muutmise eelnõu, enne kui suutsin uskuda, et selline asi on välja mõeldud, kirjutab AS Hansa Candle juhatuse liige Harri Juhani Aaltonen (Isamaa).

EKRE, sotside ja Vabaerakonna liikmete tahe natsionaliseerida enamusaktsionäride põhiõigused on uskumatu oksendus ja see ei peaks vaba Eesti juurde kuuluma. Seaduseelnõu annab aktsionärile/aktsionäridele, kellel on vaid 25% + 1 aktsia, õiguse otsustada, kas äriühing jagab dividende või mitte. Teisisõnu tahavad eelnõu autorid kaaperdada õiguse otsustada, kas teha ettevõte tugevamaks või täita omanike taskuid. See oleks põhiseaduse vastu ja väga ohtlik, sest annab maailmale signaali, et Eestis ei kehti normaalsed läänelikud tõekspidamised. Kui lugeda eelnõu seletuskirja, saab aru, et sellega tahetakse anda väikeaktsionärile rohkem õigusi. Näiteks tuuakse Olympic Entertaiment Groupi lugu, kus enamusaktsionär tahtis aktsia börsil noteerimise lõpetada. Kahjuks on eelnõu selles osas mõttetu ja pakub ainult näilist lahendust, proovides sisse murda lahtisest uksest. Juba praeguse regulatsiooni järgi on sellises olukorras enamusaktsionär kohustatud pakkuma igale aktsionärile võimalust müüa enda aktsiad samadel tingimustel suuraktsionäriga. Kas hakkame jälle tegema uut seadust asjale, mis on juba teises seaduses lahendatud?