Reformierakonna aktsiisiplaan soosib Soome ja Taani õlletootjaid

Alkoholitootjate ees on alternatiivsed poliitilised nägemused aktsiisipoliitikast ja tuleb tõdeda, et valikud pole just meeldivad, kirjutab alkoholitootjate ja maaletoojate liidu tegevjuht Triin Kutberg.

Triin Kutberg

Oleme mõistagi rahul, et riigikogu võttis mõni nädal tagasi vastu seaduse, millega jäeti ära 2019.–2020. aastaks ettenähtud aktsiisitõusud, aga me ei ole üldse rahul Reformierakonna plaaniga langetada ainult õlleaktsiisi.