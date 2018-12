Suurimad muutused 2019: keskkond ja kliima

2019. aastal saavad eelnevate aastatega võrreldes oluliselt rohkem tähelepanu keskkond ja kliimamuutused, kirjutab ASi Ragn-Sells juht Rain Vääna.

Rain Vääna Foto: Raul Mee

2018. aasta lõpus avaldatud ÜRO kliimaraport oli kainestav. Raporti kohaselt ei ole enam mingit kahtlust, et kliimamõjud on suuresti inimtekkelised ja meil on suurusjärgus 12 aastat, et teha olulisi muudatusi, et maailma keskmine temperatuur ei tõuse üle 1,5 kraadi. Suurem tõus tooks kaasa drastilisi tagajärgi nii meie elukeskkonnale kui ka maailma majandusele.