Riigireformi kevadekuulutus: küll ta tuleb

Eeldusel, et koalitsioonist saab valitsuskoalitsioon ja Jüri Ratas võtab jüripäevaks sisse peaministri positsiooni, võib riigireformi osas pidada koalitsioonilepingut üsna kindlaks kevadekuulutajaks, kirjutab vandeadvokaat, riigireformi sihtasutuse nõukogu esimees Jüri Raidla.

Jüri Raidla. Foto: Liis Treimann

Kevadekuulutustega on asjalood teatavasti nii seatud, et kindla peale ei jää kevad tulemata, kuid on lahtine, millal ta kohale jõuab ja milline ta täpselt on. Samasugune on seis riigireformiga. Koalitsioonilepingu põhjal võib öelda, et riigireform tuleb. Ja seda vaatamata tõsiasjale, et riigireformi ei ole koalitsioonilepingus kahjuks defineeritud. Samas on riigireform koalitsioonilepingus olulisel kohal.