Rahapuudus? Teeme siis majapidamise korda!

Massiivne riigipoolne reguleerimine, kontroll ja järelevalve võõrutab või lausa lämmatab inimeste initsiatiivi ja omavastutuse. Me vajame riigireformi, kirjutab endine riigikohtu esimees ja riigikokku kuulunud Rait Maruste (Reformierakond).

Rait Maruste Foto: MIHKEL MARIPUU

Mida teeb mõistlik inimene, kui selgub, et asjad ei lähe enam tavapärasel viisil, rahaga on kitsas ja pole ka loota, et lähiajal seis iseenesest paraneks? Ta vaatab kriitiliselt üle oma majapidamise, hindab, kas senine tegevus on olnud tõhus ja tingimata tarvilik, kas ehk on kohta, kus kokku hoida ja koomale tõmmata, millestki loobuda või asendada uue, tõhusa ja kaasaegsemaga.