Häbi peaks olema, härrad ja prouad IT-ministrid!

Kui poolteist päeva ametis olnud, mitte midagi korda saatnud ja vabatahtlikult tagasi astunud minister nõuab riigilt hüvitist, mis on pealegi Eesti keskmine kahe aasta palk, on see poliitilise kultuuri mandumise uus tase. Ja ei saa üle ega ümber, et sellega seondub EKRE, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Askur Alas.

Äripäeva arvamustoimetaja Askur Alas Foto: Liis Treimann

Juba see, et Marti Kuusikule maksti väliskaubandus- ja IT-ministri ametist tagasiastumisel välja 1,5 (!) tööpäeva eest 374,5 eurot pluss „esindustasu“ 74,9 eurot, paneb tavalist maksumaksjat kukalt sügama. Mida ta selle ajaga Eesti riigi heaks teha jõudis, jääb mõistatuseks, kuid arvata on, et mitte midagi.