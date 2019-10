Pettunud lapsevanem: riik kohtleb lapsi kalendri järgi

Riik küll propageerib sündivuse tõstmist, kuid ninanipsuga. "Valel" ajal sündiv laps toob vanemahüvitise miinimumpalga tasemel, kirjutab peagi kahe lapse emaks saav Merlin Kukk.

Foto: Erik Prozes

Meie peres on selline olukord, et riigipoolset vanemahüvitist teise lapse eest hakkan saama miinimumpalga tasemel (loe: 500 eurot). Olenemata sellest, et teise lapse sündimise ajaks olen saanud palka ligi aasta jooksul üle Eesti keskmise töötasu, seda samuti enne esimese lapse sündi. Palgafondist on alati tasutud kõik riigimaksud.