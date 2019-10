Gert Jostov: kinnisvaraturu saatust Eestis ei otsustata

Kuigi kinnisvaraturul mingist jahenemisest silmanähtavaid märke pole, keeratakse rahakraane vaikselt koomale, justkui oleks tegu isetäituva prognoosiga, kirjutab Eesti Kinnisvarafirmade Liidu (EKFL) juhatuse esimees Gert Jostov.

Gert Jostov. Foto: Eiko Kink

„Parim tuleviku ennustamise viis on seda ise luua.” Kuigi see tsitaat on ligikaudu 160 aastat vana ja pärineb Ameerika Ühendriikide kunagiselt presidendilt Abraham Lincolnilt, siis sobib ta väga hästi tänasesse päeva ja kinnisvara valdkonda. Me loome tulevikku iga päev. Vahel võtame kasutusele kunagi loodut ja mõtestame oma arusaamade järgi ümber, aga teisalt proovime luua ka midagi täiesti uudset – tihti oma ajast ees olevat. Parimal juhul õnnestub visioon materialiseerida.