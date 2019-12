Tiit Elenurm: lammutamine valikuid juurde ei loo

Pensionisüsteemi tuleviku aruteludes on jäänud varju kaks pärisprobleemi – Eesti elanikkonna vananemine ning õige tasakaalu leidmine majandusvabaduse ja vastutuse vahel. Madalate pensionide probleemi tuum on tegelikult pensioniealiste ja nooremate inimeste suhtarvu muutumises, kirjutab EBSi ettevõtlusprofessor, Eesti 200 juhatuse liige Tiit Elenurm.

Tiit Elenurm. Foto: Erakogu

Elanikkond vananeb ja eluiga pikeneb. Sotsiaalministeeriumi tellitud töötajate ja pensionäride arvulise suhte prognoosist ilmneb, et kui viimasel 20 aastal on olnud keskmiselt üle kahe töötaja ühe vanaduspensionäri kohta, siis aastaks 2060 langeb see alla 1,3. Arvutused näitavad, et isegi minimaalse toimetuleku säilitamiseks tuleb aastaks 2040 sotsiaalmaksu tänase 33%ga võrreldes oluliselt tõsta, kui vaid esimesele pensionisambale loota.