Martin Põllu: keskpanganduse manipuleerivad mängud

Üritades olla makromajandusliku stabiliseerimise allikaks, loovad keskpangad manipulatsioonidega hoopis ebastabiilsust, kirjutab investor Martin Põllu.

Praegune keskpanganduse mäng toimib järgnevalt: suurenda raha hulka, langeta intressimäärasid ja paisuta varade hinda nii, et olemasolevat võlga suudaks teenindada ja uut võlga juurde luua. Ajalugu on järjekindlalt kinnitanud, et eksperdid on ülimalt piiratud teadmistega, kuid endiselt järgitakse ühiskonnas selliseid poliitikameetmeid nagu kvantitatiivne lõdvendamine. Vastupidiselt kõikide avalike majandusekspertide arvamusele loob see tegelikult ebastabiilsust siin ilmas juurde.