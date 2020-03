Juku-Kalle Raid: Kõlvart lavastab muinasjuttu "Lauake, kata end!"

Juku-Kalle Raid Foto: erakogu

On üks vahva muinasjutt "Lauake, kata end". Seal toimetab keegi taat imepärase lauaga, mis nipsu peale head-paremat pakub. Vot sellist muinasjuttu üritab hetkel reaalsuses lavastada mees, kelle jalg käib kõrgele – Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kirjutab ajalehe KesKus peatoimetaja Juku-Kalle Raid.

Käsil on seaduse ettevalmistamine, mis piiraks napsimüügi kellaaega selleks täiesti ettenähtud kohtades – puhvetites. Näiteks kella kolmest öösel. Sealjuures tuuakse põhjenduseks (seda väitis teatraalne Aivar Riisalu, kes on paarkümmend aastat lõbustanud oma süvamuusikakollektiiviga "Meie mees" põhiliselt vintis inimesi) rahva tervis ning "kodanike laiad massid". Need kõlavad nagu tsitaadid Nõukogude Liidu toitlustusprogrammist, et kuna kodanike laiad massid saavad aru, et vorst on kahjulik, nõuavad selle produkti müügipiirangut kaubandusvõrgus. On ka muid põhjusi, millega siginevad järgmised paralleelid.