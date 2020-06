Martin Raadik: endise ELMO laadimisvõrgu peab seekord müüma osade kaupa

Elektriautode laadimisvõrguga on endiselt segadus majas. Foto: Raul Mee

Müüme endise ELMO laadimisvõrgu maha jupiti ja tervitame uut konkurentsi turul, teeb ettepaneku Eleport OÜ laadimisvõrgu äriarendusjuht Martin Raadik.

Enefit Volt laadimisvõrk (endine ELMO), mida omab Elektrilevi ja opereerib Eesti Energia, läheb teist korda enampakkumisele. Praeguste eeldatavate enampakkumise tingimustega on selge eelis praegusel opereerijal Eesti Energial, kuigi lõpptarbijale on parem, kui julgustatakse konkurentsi ka erasektorist ja võrk läheb enampakkumisele osadena. Enampakkumise aluseks on ELi direktiivid, mis ei luba jaotusvõrgu ettevõttel laadimistaristut omada ebaõiglase konkurentsieelise tõttu.