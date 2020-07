Risto Vähi: autode linna konfliktne kolmnurk

Risto Vähi. Foto: Erakogu

Auto kasutamise võimalikult ebamugavaks muutmine pole see lahendus, millega lahendada autostumise probleeme, kirjutab Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi.

Tallinn on autode linn. Neljarattaliste sõprade järgi planeeritakse tänavaid, ühiskondlikku ruumi ning ka elanike majaümbruseid. Juba ammu on selge, et nii enam edasi minna ei saa ning tuleb leida kompromiss liikumismugavuse ja sõbralikuma linnaruumi vahel.