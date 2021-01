Simmo Kruustük: tulekahju turismisektoris kõrvetab juba tööstust

Simmo Kruustük. Foto: Erakogu

Koroonakriisi tulekahju on hotellidest, restoranidest ja kohvikutest välja murdnud ja leek kõrvetab üha valusamalt juba tööstust, eelkõige kodumaiseid toidutootjaid, nendib ASi Nõo Lihatööstus nõukogu esimees Simmo Kruustük.

Aasta alguses tundsid turismisektori ettevõtjad, et riik on neid jälle nörritanud. Esmalt selgus, et valitsuse poolt niigi pika hambaga lubatud 4,1 miljonit euro suurust abiraha kärbitakse poole võrra. Seejärel sulges toetusi jagama pandud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) taotlusvooru vähem kui poole tunniga, mis jättis sajad ettevõtjad pika ninaga.